Hatay'da 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hatay'da 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

Hatay'da 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

6 saat önce

Hatay'ın Altınözü ilçesinde, 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Hatay'da 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı, System.String[]

Hatay'ın Altınözü ilçesinde, 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.


Yusuf Osman Sever'in kullandığı 06 BET 163 plakalı otomobil, sis nedeniyle görüş mesafesinin azaldığı Altınözü- Antakya kara yolu Enek Kavşağı yakınlarında, Cuma Uzun idaresindeki 31 HJ 968 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan 4 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Muhittin İşçimen, kaldırıldığı Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Diğer 3 yaralının ise tedavileri sürüyor.

Kaza nedeniyle aksayan trafik akışı, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Altınözü, Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 06:20 Kaynak: AA
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