Son Dakika Haberleri: Hatay'da 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı
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Hatay'da 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı

17 dakika önce

Hatay'ın Hassa ilçesinde, 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

Hatay'da 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı, System.String[]
Hatay'ın Hassa ilçesinde, 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.
Mustafa Koçar'ın kullandığı 31 NCU 47 plakalı otomobil, Hassa- Gaziantep kara yolunun Buhara Mahallesi mevkisindeki kavşakta, Ahmet Gülerdem idaresindeki 31 ABR 200 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile otomobillerdeki Firdevs, Büşra, Erdem, Betül ve Ayşe Gülerdem, Tolgahan ve Nilüfer Koçar ile Nilgün Özlem yaralandı.
Yaralılar, 112 acil servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan Ayşe Gülerdem, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 09:57 Kaynak: AA
Hassa, Hatay, Güncel
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