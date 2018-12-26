Son Dakika Haberleri: Hatay'da 2 Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

Hatay'da 2 Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

1 saat önce

HATAY(AA) - Hatay'da, 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Hatay'da 2 Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı, System.String[]
HATAY(AA) - Hatay'da, 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

A.A'nın kullandığı 31 MA 0131 plakalı otomobil, İskenderun- Osmaniye Otoban girişi Kavaklıoluk mevkisinde, M.Y. idaresindeki 41 FL 606 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle M.Y'nin kullandığı otomobil yol kenarındaki su kanalına devrildi.

Kazada 2 sürücü hafif yaralandı.

Su kanalına düşen otomobil ise vinç yardımıyla çıkarıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 05:42 Kaynak: AA

İskenderun, Hatay, Güncel
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