Son Dakika Haberleri: Hatay'da 2'si Kadın 7 'Torbacı' Tutuklandı

Hatay'da 2'si Kadın 7 'Torbacı' Tutuklandı

39 dakika önce

Hatay'da 2'si kadın 7 'torbacı' tutuklandıHatay'da uyuşturucu ticareti yapan 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2'si kadın 8 şüpheliden 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hatay'da 2'si kadın 7 'torbacı' tutuklandı

Hatay'da uyuşturucu ticareti yapan 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2'si kadın 8 şüpheliden 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Hatay Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri dört aylık teknik ve fiziki takip sonrası merkez Antakya ilçesine bağlı Altınçay ve Emek mahallelerinde uyuşturucu satışı yapan torbacılara yönelik 7 ayrı adrese şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 2'si kadın 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 707 adet uyuşturucu captagon hap ile 19,5 gram esrar ele geçirildi. Emniyetteki sorgularının ardından ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 7'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 10:58 Kaynak: DHA

Uyuşturucu Ticareti, Hatay, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Enkazdan Sağ Çıkarılan Annenin Duygulandıran Sorusundan 20 Saat Sonra Mucize Gerçekleşti Dünyanın En Kısa Evliliği 3 Dakika Sürdü! Boşanma Sebepleri 'Pes' Dedirtti

Ece Gürsel, İhanete Uğradığını Canlı Yayında İtiraf Etti Gözü Dönmüş Kardeş, Ablasının 80 Bin Liralık Altınını Çaldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.2.2019 11:37:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hatay'da 2'si Kadın 7 'Torbacı' Tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]