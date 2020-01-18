Hatay'da 2 tırın karıştığı kazada sürücülerden biri yaralandı - Son Dakika

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Hatay'da 2 tırın karıştığı kazada sürücülerden biri yaralandı
6 saat önce
Hatay'ın Payas ilçesinde iki tırın karıştığı kazada sürücülerden biri yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 12:16 Kaynak: AA
Hatay'ın Payas ilçesinde iki tırın karıştığı kazada sürücülerden biri yaralandı.
A.K. yönetimindeki 31 KOL 86 plakalı tır, İskenderun-Payas otoyolunda önünde seyreden A.Ç. idaresindeki 33 BLL 38 plakalı tıra arkadan çarptı.
Kazada, sürücülerden A.K. yaralandı. Yaralanan sürücü kaza yerine gelen ambulansla İskenderun Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Çarpmanın etkisiyle tırlardan birinin ön kabininin dorsesinden koparak yola savrulduğu görüldü.
Kaza nedeniyle yolda ulaşım tek şeritten sağlanıyor.
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