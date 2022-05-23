Hatay'da 2 ton kaçak tütün ele geçirildi - Son Dakika
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Hatay'da 2 ton kaçak tütün ele geçirildi

23.05.2022 11:30
Hatay'da 2 ton kaçak tütün ele geçirildi

Hatay'ın Hassa ilçesinde 2 ton kaçak tütün ele geçirildi.

Hatay'ın Hassa ilçesinde 2 ton kaçak tütün ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü tarafından 3 araçla Adıyaman'dan Hatay'a kıyılmış tütün getirerek satış yaptıkları tespit edildi.

Hassa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile ortak yapılan operasyonda 3 araçta piyasa değeri 400 bin lira olan 2 ton kıyılmış tütün ele geçirildi.

Olayla ilgili 3 şüpheli yapılan işlemlerinin ardında serbest bırakıldı. - HATAY

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Kaynak: İHA

Hisarcık, Hassa, Tütün, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hatay'da 2 ton kaçak tütün ele geçirildi - Son Dakika


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