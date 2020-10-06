20 bin 500 uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika

20 bin 500 uyuşturucu hap ele geçirildi
Hatay'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda 20 bin 500 uyuşturucu hap ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Hatay'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda 20 bin 500 uyuşturucu hap ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Reyhanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik çalışma başlattı.
Kentte önceden belirlenen adreslere operasyon düzenleyen polis, yapılan aramada 20 bin 500 uyuşturucu hap buldu.
Gözaltına alınan şüpheliler C.D, Y.Ü. ve A.Ü. emniyete götürüldü.
Son Dakika Son Dakika: KKTC'de yaklaşık 46 yıldır kapalı olan Maraş, perşembe günü açılıyor Son Dakika: Fenerbahçe, 8,5 milyon euro kar elde etti Medipol Başakşehir, Edin Visca'nın sözleşmesini 2025'e kadar uzattı 7 aylık hamile kadın, kocası tarafından evinde ölü bulundu Rus askeri uzman, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile böyle dalga geçti: Bugün kimi arasam? 5 çocuk annesi kadın, kendini iple asarak intihar etti Defalarca estetik yaptıran kadının hayatı karardı! Dudağı çürüdü, yakın çevresini kaybetti Hayvanları gözlerinin önünde telef olan vatandaş, çareyi baraj gölünde buldu