Hatay'da 20 bin adet uyuşturucu hap ve 25 kilo esrar ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Hatay'da 20 bin adet uyuşturucu hap ve 25 kilo esrar ele geçirildi - Son Dakika

Hatay'da 20 bin adet uyuşturucu hap ve 25 kilo esrar ele geçirildi

6 saat önce

Hatay'da bir ikamete düzenlenen operasyonda, 20 bin adet uyuşturucu hap ve yaklaşık 25 kilogram takoz esrar ele geçirildi.

Hatay'da 20 bin adet uyuşturucu hap ve 25 kilo esrar ele geçirildi, System.String[]

Hatay'da bir ikamete düzenlenen operasyonda, 20 bin adet uyuşturucu hap ve yaklaşık 25 kilogram takoz esrar ele geçirildi.


Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticareti ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda bir şahsın evine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada 10 paket halinde 20 bin adet captagon hap ve 133 paket halinde 25 kilo 750 gram takoz esrar ele geçirildi. Olayla ilgili yabancı uyruklu H.A, A.C. ve I.M. gözaltına alındı. - HATAY

Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 05:35 Kaynak: İHA
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