Hatay'da 20 Bin Kaçak Cinsel Uyarıcı Hap Ele Geçirildi
20 dakika önce
Hatay'ın Antakya ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 20 bin adet kaçak cinsel uyarıcı hap ele geçirildi.
Hatay
'ın Antakya
ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 20 bin adet kaçak cinsel uyarıcı hap ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, merkez Antakya'da kaçak cinsel uyarıcı hap olduğu istihbaratını alan jandarma ekipleri, Saraykent
Mahallesi'nde bulunan Suriye
uyruklu Shadi Albdiwi isimli şahsın evine operasyon düzenledi. Operasyonda Suriye'den kaçak olarak getirildiği belirlenen 20 bin adet cinsel uyarıcı hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan Shadi Albdiwi sorgusunun ardından mahkemeye sevk edildi. - HATAY
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 11:10 Kaynak: İHA
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