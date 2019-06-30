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Hatay'da 20 dönümlük makilik alan alev alev böyle yandı

56 dakika önce

Hatay'da 20 dönümlük makilik alan alev alev böyle yandı Hatay'da 20 dönümlük makilik alan kül oldu Yerleşim yerlerine yakın noktada orman yangınıHATAY - Hatay'ın Antakya ilçesinde makilik alanda çıkan orman yangınında 20 dönümlük alan kül oldu.

Hatay'da 20 dönümlük makilik alan alev alev böyle yandı
Hatay'da 20 dönümlük makilik alan kül oldu
Yerleşim yerlerine yakın noktada orman yangını
HATAY - Hatay'ın Antakya ilçesinde makilik alanda çıkan orman yangınında 20 dönümlük alan kül oldu.
Yangın, Ballıöz köyü yakınlarında bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen nedenle yerleşim yerlerine yakın alanda çıkan yangına Orman İşletme Müdürlüğü ve Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale etti. Orman İşletme ekiplerinin 10 personel, 2 arazöz ve 1 ilk müdahale aracıyla müdahale ettiği yangına Büyükşehir İtfaiye ekipleri de su desteği sağladı. Yangın 1 saatlik müdahalenin sonunda güçlükle söndürülürken, 20 dönümlük alan kül oldu.
Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Hatay'da 20 dönümlük makilik alan alev alev böyle yandı
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 12:31 Kaynak: İHA
Antakya, Hatay, 3. Sayfa
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