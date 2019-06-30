Hatay'da 20 dönümlük makilik alan kül oldu
1 saat önce
Hatay'ın Antakya ilçesinde makilik alanda çıkan orman yangınında 20 dönümlük alan kül oldu.
Hatay
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 12:13 Kaynak: İHA
'ın Antakya
ilçesinde makilik alanda çıkan orman yangınında 20 dönümlük alan kül oldu.
Yangın, Ballıöz köyü yakınlarında bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen nedenle yerleşim yerlerine yakın alanda çıkan yangına Orman İşletme Müdürlüğü
ve Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye
ekipleri müdahale etti. Orman İşletme ekiplerinin 10 personel, 2 arazöz ve 1 ilk müdahale aracıyla müdahale ettiği yangına Büyükşehir İtfaiye ekipleri de su desteği sağladı. Yangın 1 saatlik müdahalenin sonunda güçlükle söndürülürken, 20 dönümlük alan kül oldu.
Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - HATAY
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