Hatay'da 20 sikke ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı

Hatay'da şüphe üzerine durdurulan araçta Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 20 sikke ile dedektör ele geçirildi, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Kırıkhan- Hassa kara yolu Güzelce Mahallesi mevkinde yol uygulaması yapan jandarma ekipleri, şüphe üzerine 31 NEN 35 plakalı aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 20 sikke ve 1 adet detektör ele geçirildi.

Olayla ilgili araç sürücüsü Ş.K. (49) ve yanında bulunan A.R. (41) gözaltına alındı.