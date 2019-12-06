Son Dakika Haberleri: Hatay'da 20 sikke ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı
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Hatay'da 20 sikke ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı

6 saat önce

Hatay'da şüphe üzerine durdurulan araçta Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 20 sikke ile dedektör ele geçirildi, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Hatay'da 20 sikke ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı, System.String[]

Hatay'da şüphe üzerine durdurulan araçta Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 20 sikke ile dedektör ele geçirildi, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Kırıkhan- Hassa kara yolu Güzelce Mahallesi mevkinde yol uygulaması yapan jandarma ekipleri, şüphe üzerine 31 NEN 35 plakalı aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 20 sikke ve 1 adet detektör ele geçirildi.

Olayla ilgili araç sürücüsü Ş.K. (49) ve yanında bulunan A.R. (41) gözaltına alındı.

Kırıkhan, Hassa, Hatay, Roma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 08:40 Kaynak: AA
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