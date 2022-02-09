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Hatay'da 200 bin liralık tespih ve gümüş yüzük hırsızlığı - Son Dakika

Hatay'da 200 bin liralık tespih ve gümüş yüzük hırsızlığı

09.02.2022 15:33
Hatay'da 200 bin liralık tespih ve gümüş yüzük hırsızlığı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde hırsızlar, bir iş yerinden yaklaşık 200 bin lira değerinde 500 adet tespih ve 100 adet gümüş yüzük çalarak kayıplara karıştı.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde hırsızlar, bir iş yerinden yaklaşık 200 bin lira değerinde 500 adet tespih ve 100 adet gümüş yüzük çalarak kayıplara karıştı.

Olay, Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesi'nde dün gece saatlerinde bir dükkanda meydana geldi. Hırsızlar, değerli tespih ve yüzüklerin satıldığı dükkana gece saatlerinde girdi. Burada 500 adet değerli tespih ve 100 adet gümüş yüzüğü çaldı. İş yeri sahibi Bülent Aygök, polis ekiplerinin kendisine ulaşmasıyla hırsızlık olayını öğrenerek dükkanına geldi.

Aygök, "Emniyet tarafından aranarak iş yerimizin hırsızlar tarafından soyulduğunu öğrendim. İş yerine geldiğimde tespitte bulundum ve iş yerimden yaklaşık 500 adet tespihimizin ve 100 adet özel yapım gümüş yüzüğümüzün çalındığını öğrendim. Çalınan tespih ve gümüş yüzüklerin maddi değeri yaklaşık 200 bin TL civarında. Hırsızların bir an önce bulunmasını ve adalete teslim edilmesini istiyorum" dedi. - HATAY

Hatay'da 200 bin liralık tespih ve gümüş yüzük hırsızlığı
Hatay'da 200 bin liralık tespih ve gümüş yüzük hırsızlığı

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Cumhuriyet Mahallesi, Atatürk Caddesi, Kırıkhan, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hatay'da 200 bin liralık tespih ve gümüş yüzük hırsızlığı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hatay'da 200 bin liralık tespih ve gümüş yüzük hırsızlığı - Son Dakika
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