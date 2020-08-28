Hatay'da 200 bin TL değerinde demir profil ve sac çalan dolandırıcılar yakalandı - Son Dakika

Hatay'da 200 bin TL değerinde demir profil ve sac çalan dolandırıcılar yakalandı

HATAY'ın İskenderun ilçesinde sahte belge ve kimlik kullanıp kendilerini nakliyeci olarak tanıtarak bir fabrikadan 200 bin TL demir profil ve sacı TIR'la çalan 3 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 2'si tutuklandı.

Olay, 16 Ağustos'ta İskenderun Organize Banayi Bölgesi'ndeki bir demir çelik fabrikasında meydana geldi. Kendilerini nakliyeci olarak 3 şüpheli, sahte evrak ve kimliklerle 200 bin TL değerinde demir profil ve sac ürünlerini TIR'a yükleyerek, teslim edecekleri Ankara yerine Şanlıurfa'ya götürdü. Fabrika yetkilileri, bir süre sonra dolandırıldıklarını anlayınca durumu jandarmaya haber verdi. Hatay Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin kullandıkları çekici ve dorseyle Hatay'dan Şanlıurfa'ya gittiklerini tespit etti. Operasyon başlatan ekipler yol güzergahı üzerinde bulunan tüm il, ilçe ve beldelerde bulunan yüzlerce kamerayı inceledi. TIR'ı Şanlıurfa'da durduran ekipler, A.Ç., Y.K. ve İ.M.'yi gözaltına aldı. Jandarma Karakolu'nda sorgulanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. İ.M. ve Y.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken A.Ç. serbest bırakıldı.