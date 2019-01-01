Son Dakika Haberleri: Hatay'da 2019 Yılının İlk Bebeğine 'Emre Can' İsmi Verildi

Hatay'da 2019 Yılının İlk Bebeğine 'Emre Can' İsmi Verildi

1 saat önce

Hatay'da 2019 yılının ilk bebeği Aycan-İbrahim Aslan çiftinin oğulları Emre Can, dünyaya geldi.

Hatay'da 2019 yılının ilk bebeği Aycan-İbrahim Aslan çiftinin oğulları Emre Can, dünyaya geldi.

Hatay'da akşam saatlerinde doğum sancısı tutan Aycan Aslan'ın, yeni yılın ilk dakikalarında normal doğumla dünyaya getirdiği erkek bebeğe Emre Can ismi verildi. Doğumhanenin önünde heyecanla bekleyen baba İbrahim Aslan, 3'üncü çocuğunu kucağına almanın mutluluğunu yaşadı. 4 kilogramolarak doğan bebek, Hatay'da yeni yılın ilk bebeği oldu. Eşine teşekkür eden baba, Allah analı babalı büyütsün. Vatana, millete hayırlı bir evlat olsun İnşallah dedi. Kadın Doğum ve Hastalıkları Uzmanı Operatör Doktor Asıf Bellur da bebeğin 4 kilogram ağırlığında sağlıklı olarak dünyaya geldiğini ifade etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 07:18 Kaynak: DHA

Emre Can, Hatay, Güncel
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