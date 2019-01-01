Hatay'da 2019 Yılının İlk Bebeğine Emre Can İsmi Verildi
36 dakika önce
HATAY'da 2019 yılının ilk bebeği Aycan-İbrahim Aslan çiftinin oğulları Emre Can oldu.
HATAY'da 2019 yılının ilk bebeği Aycan-İbrahim Aslan çiftinin oğulları Emre Can
oldu. Hatay
'da akşam saatlerinde doğum sancısı tutan Aycan Aslan'ın, yeni yılın ilk dakikalarında normal doğumla dünyaya getirdiği erkek bebeğe, Emre Can ismi verildi. Doğumhanenin önünde heyecanla bekleyen baba İbrahim Aslan, 3'üncü çocuğunu kucağına almanın mutluluğunu yaşadı. Eşine teşekkür eden İbrahim Aslan, "Allah analı babalı büyütsün. Vatana, millete hayırlı bir evlat olsun İnşallah" dedi. Kadın Doğum ve Hastalıkları Uzmanı Operatör Doktor Asıf Bellur da bebeğin 4 kilogram ağırlığında sağlıklı olarak dünyaya geldiğini ifade etti. - Hatay
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 09:36 Kaynak: DHA
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