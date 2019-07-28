Hatay'da 21 düzensiz göçmen yakalandı
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Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde Suriye'den yurda yasa dışı yollardan giren 21 düzensiz göçmen yakalandı.
Hatay Haber Yayın Tarihi: 28.07.2019 03:46 Kaynak: AA
'ın Kırıkhan
ilçesinde Suriye
'den yurda yasa dışı yollardan giren 21 düzensiz göçmen yakalandı.
İlçe Jandarma
ve Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, Kurtlusoğuksu
ve Karadurmuş mahallelerinde şüpheli otomobille sınır hattında dolaşan grubu durdurdu.
Kontrollerde sınırı yasa dışı yollardan geçtikleri belirlenen 21 Suriyeli yakalandı.
Yabancı uyruklular, İl Göç İdaresine teslim edildi.
Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
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