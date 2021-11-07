Hatay'da 21 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Hatay'ın Antakya ilçesinde yurda yasa dışı yollardan giren 21 yabancı uyruklu yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Apaydın Mahallesi'nde H.Ç'nin evinde ülkeye yasa dışı giriş yapan yabancı uyrukluların bulunduğu bilgisi üzerine operasyon düzenledi.
Ekipler, adreste yaptığı aramada 21 Suriye uyruklu düzensiz göçmeni yakaladı, ev sahibi H.Ç'yi gözaltına aldı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.Ç, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Düzensiz göçmenler, işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Kaynak: AA
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