Hatay'da 21 göçmen yakalandı
19 dakika önce
Hatay'da 21 göçmen yakalandı Olayla ilgili 3 kişi tutuklandıHATAY - Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan giren 21 göçmen yakalandı.
Hatay
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 06:37 Kaynak: İHA
'da 21 göçmen yakalandı
Olayla ilgili 3 kişi tutuklandı
HATAY - Hatay'ın Kırıkhan
ilçesinde Suriye
'den Türkiye
'ye yasa dışı yollardan giren 21 göçmen yakalandı. Olayla ilgili 3 kişi, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kırıkhan Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, Kurtlusoğuksu
Mahallesi girişinde yaptıkları uygulamada şüphelendikleri 31 MD 298 plakalı hafif ticari araç ile 31 SAR 182 plakalı otomobilleri durdurdu.
Ekiplerin yaptığı kontrolde araçlarda bulunan 21 kişinin Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan girdikleri belirlendi.
Göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü
'ne teslim edilirken, Suriye uyruklu A.A., B.E. ve M.H. göçmen kaçakçılığı iddiasıyla çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
"Önemli konularda suç işleyen Suriyelilerin yasal kalış hakları sonlandırılıyor"
JP Morgan: Türkiye'ye yatırımlar ve yabancı sermaye artacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin'de!
Türkiye'den 10 ayda 245 bin ton fındık ihraç edildi