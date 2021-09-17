Hatay'da 21 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika

M.D.H. ile T.L. hakkında göçmen kaçakçılığı suçundan yasal işlem yapıldı. Kaçaklar, sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - HATAY

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik yaptığı çalışmada Muhlisali Mahallesi Girne Caddesi üzerinde durdurdukları 2 minibüs içerisinde 21 yabancı uyruklu şahıs ile karşılaştı. Yabancı uyruklu 21 şahsın yapılan incelemesinde yurda kaçak yollardan girdikleri tespit edildi.

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