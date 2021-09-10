Hatay'da 211 bin 775 balık yavrusu gölet ve barajlara bırakıldı - Son Dakika

Hatay'da, balıkçılığın gelişmesi adına 211 bin 775 sazan yavrusu, gölet ve barajlara bırakıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığınca başlatılan "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında, Adana Su Ürünleri Üretim İstasyonunda yetiştirilen 211 bin 775 sazan yavrusu, Hatay'da Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce teslim alındı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Ergün Çolakoğlu'nun katılımıyla sazan yavrularının 10 bini Antakya ilçesindeki Karlısu Göleti'ne salındı.

Geriye kalan yavrular da Gölbaşı, Görentaş, Hisarcık, Yenişehir, Kurtlusoğuksu ve Yalaz göletleri ile Yarseli Barajı'na bırakıldı.