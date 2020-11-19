Hatay'da 218 kilogram esrar ve 100 bin uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika

Hatay'da 218 kilogram esrar ve 100 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 218 kilo 850 gram esrar, 100 bin uyuşturucu hap ve 40 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 218 kilo 850 gram esrar, 100 bin uyuşturucu hap ve 40 kök Hint keneviri ele geçirildi. Reyhanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Varışlı Mahallesi'nde adresini belirlediği uyuşturucu ticareti zanlılarının ikametlerinde arama yaptı. Evlerde 218 kilo 850 gram esrar, 100 bin uyuşturucu hap ve 40 kök Hint keneviri ele geçirdi, zanlılar H.Ş, Z.H. ve M.E.H. gözaltına alındı.

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