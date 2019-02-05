Son Dakika Haberleri: Hatay'da 22 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Hatay'da 22 Düzensiz Göçmen Yakalandı

36 dakika önce

Hatay'ın Altınözü ilçesinde yasa dışı yollardan Suriye'den Türkiye'ye geçtikleri tespit edilen 22 düzensiz göçmen yakalandı.

Hatay'da 22 Düzensiz Göçmen Yakalandı, System.String[]
Hatay'ın Altınözü ilçesinde yasa dışı yollardan Suriye'den Türkiye'ye geçtikleri tespit edilen 22 düzensiz göçmen yakalandı.


Suriye sınırında görev yapan hudut birlikleri, Altınözü kırsalında şüpheli bir grubu durdurdu.


Suriyeli olan ve sınırı yasa dışı yollardan geçtiği belirlenen 22 düzensiz göçmen, gerekli işlemler için jandarmaya götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 12:17 Kaynak: AA

Türkiye, Suriye, Altınözü, Hatay, Güncel
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