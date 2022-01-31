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Hatay'da 22 kaçak mülteci yakalandı - Son Dakika

Hatay'da 22 kaçak mülteci yakalandı

31.01.2022 15:08
Hatay'da 22 kaçak mülteci yakalandı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 22 kaçak mülteci yakalandı.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 22 kaçak mülteci yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kırıkhan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, yapılan fiziki takip sonucu, ilçeye giriş yapan 2 araçta kaçak mülteciler olduğu belirlendi. Topboğazı mevkisinde durdurulan araçlarda ülkeye kaçak olarak girdiği anlaşılan 22 mülteci yakalandı.

Jandarmada ifadeleri alınan 22 kişi sınır dışı edilmek üzere Hatay İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - HATAY

Hatay'da 22 kaçak mülteci yakalandı
Hatay'da 22 kaçak mülteci yakalandı
Hatay'da 22 kaçak mülteci yakalandı

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Hisarcık, Kırıkhan, Mülteci, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hatay'da 22 kaçak mülteci yakalandı - Son Dakika


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