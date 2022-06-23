Hatay'da 22 yaşındaki iş adamı: "Eşim beni dolandırdı" - Son Dakika
Üye Girişi

Hatay'da 22 yaşındaki iş adamı: "Eşim beni dolandırdı"

23.06.2022 13:44
Hatay'da 22 yaşındaki iş adamı: "Eşim beni dolandırdı"

Hatay'da 22 yaşındaki iş adamı: "Eşim beni dolandırdı" İş adamı David Maltas, kendisi yurt dışındayken eşinin yaklaşık 1 milyon liralık altın, döviz ve bazı eşyaları alarak kayıplara karıştığını iddia ederek suç duyurusunda bulundu David Maltas: "Benden çaldıklarını istemiyorum.

Hatay'da 22 yaşındaki iş adamı: "Eşim beni dolandırdı"

İş adamı David Maltas, kendisi yurt dışındayken eşinin yaklaşık 1 milyon liralık altın, döviz ve bazı eşyaları alarak kayıplara karıştığını iddia ederek suç duyurusunda bulundu

David Maltas: "Benden çaldıklarını istemiyorum. Teslim olsun ve esnaftan aldıklarını iade etsin. Başka bir şey istemiyorum ve bir an önce boşanmak istiyorum"

Avukat Mursaloğlu: "Müvekkilim büyük bir itibar kaybı yaşıyor"

HATAY Hatay'da 22 yaşındaki iş adamı David Maltas, kendisi yurt dışındayken eşinin yaklaşık 1 milyon liralık altın, döviz ve bazı eşyaları alarak kayıplara karıştığını iddia ederek suç duyurusunda bulundu.

Kırıkhan ilçesinde yaşayan iş adamı David Maltas geçen sene Aleyna Maltas ile evlendi. Maltas daha sonra eşine bir kuaför salonu açtı. Maltas işi gereği yurt dışına çıktığı sırada eşi, kocasına ait 1 milyon lira değerinde altın, döviz ve eşyalarını alarak ilçeden ayrıldı. Davit Maltas Hatay'a döndüğünde durumu öğrenince polise başvurdu. Hakkında yakalama kararı çıkartılan Aleyna Maltas'ın alışveriş yaptığı anlar ise güvenlik kameralarınca görüntülendi. David Maltas, "Benden çaldıklarını istemiyorum. Teslim olsun ve esnaftan aldıklarını iade etsin. Başka bir şey istemiyorum ve bir an önce boşanmak istiyorum. Ortalama zararım 1 milyon TL. Bunların bir kısmı döviz, bir kısmı altın, bazı esnaftan da benim adımı kullanarak telefon almış. Bunların hepsinin iadesini istiyorum" dedi.

Avukat Erol Mert Mursaloğlu ise Aleyna Maltas hakkında Kırıkhan Cumhuriyet Başsavcılığına başvurduklarını belirterek, hakkında dolandırıcılık, ev ve iş yerinden hırsızlık suçlarından dosyalar açıldığını söyledi. Avukat Mursaloğlu müvekkilinin ciddi bir mağduriyet yaşadığını belirterek, "Maddi kaybın dışında ciddi bir itibar kaybı da yaşıyor. Müvekkilimiz David Maltas, Kırıkhan ve Hatay bölgesinde tanınan iş adamlarındandır. Kendisi yapmış olduğu uluslararası işler neticesinde Kıbrıs'a gitmiştir. Kıbrıs'ta bulunduğu sürede eşiyle herhangi bir sorun olmamasına rağmen burada bir dolandırıcılıktan dolayı işlem görmüştür. Durum şöyle ki, müvekkilim ciddi bir miktarda para ve ciddi bir manevi bir zarara sokulmuştur. Evinde bulunduğu bir dönemde yaklaşık 30-40 bin Dolar'a yakın bir paramız alınmıştır. Bu nokta da müvekkilim suç duyurusunda bulunmuştur. Çünkü kişinin çocukları ve belli miktarda evde bulunan eşyaları alıp kaçması bölgede büyük bir ses getirmiştir. Bu noktada işlemler başlatılmış ve devam etmektedir. Şu an kendisi firari durumdadır. Savcılıktan aldığımız karar neticesinde tutuklama şeklinde yakalanmasını da talep ettik. Bu nokta da karar aşamasında. Adli süreç olduğu için fazla ayrıntı veremesem de yakın dönemde inşallah yakalanıp gerekli mercilere teslim olması konusunda talep ediyoruz. Burası küçük bir ilçe ve dedikodunun yoğun olduğu bir yer. Müvekkilim büyük bir itibar kaybı yaşıyor. Esnaflardan alınanların tekrar geri iade edilmesini talep ediyoruz" diye konuştu.

YORUMLAR
500
Hataylı iş adamı: 'Eşim beni dolandırdı' Hataylı iş adamı: 'Eşim beni dolandırdı'
Kaynak: İHA

Kırıkhan, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hatay'da 22 yaşındaki iş adamı: 'Eşim beni dolandırdı' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:46 Galatasaray taraftarını mutlu edecek açıklama Erden Timur'dan geldi: Transferler ucuza değil, para verilmesi gereken yerde verilecek
13:43 Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Okan Buruk oldu! Emre Belözoğlu'ndan duygusal mesaj
13:13 Şehitlerin naaşlarının geçişi esnasında caddedeki polisler ve vatandaşlar sıraya geçerek selama durdu!
13:04 Marmaris'te orman yangınındaki son durumu Bakan Kirişçi paylaştı: Yaklaşık 3 bin hektarlık alan yangından etkilendi
12:50 Şarkıcı İrem Derici'den "Minnacık bedene o göğüsleri nasıl yaptın?" diyen takipçisine çok net cevap: Parayla
12:34 Girdiği 3 farklı iş yerine esnafa saldıran kadın, seyir halindeki aracın üzerine atlayarak ortalığı birbirine kattı
12:29 Kurtlar Vadisi'nin Kılıç'ı Attila Olgaç: Necati Şaşmaz'la ilgili çıkan tarikat haberleri sonrası ayrılacaktık, iki misli para verdiler
12:18 Hayko Cepkin konserinde talihsiz kaza! Kucağına almaya çalıştığı direk dansçısıyla birlikte yere düştü
11:57 57 yaşındaki ünlü oyuncu Sandra Bullock mesleğine ara veriyor: Bittim, tükendim. Sağlıklı kararlar verebilecek durumda değilim
11:39 Galatasaray'da Okan Buruk ayağının tozuyla kamp programını belirledi! 27 Haziran'da top başı yapılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2022 13:51:17. #1.13#
SON DAKİKA: Hatay'da 22 yaşındaki iş adamı: "Eşim beni dolandırdı" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement