Hatay'da 22 yıllık eşine şiddet uygulayan koca tutuklandı - Son Dakika

Hatay'da 22 yıllık eşine şiddet uygulayan koca tutuklandı

Hatay'da 22 yıldır eşine şiddet uyguladığı iddia edilen koca çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Hatay'da 22 yıllık eşine şiddet uygulayan koca tutuklandı, System.String[]

Hatay'da 22 yıldır eşine şiddet uyguladığı iddia edilen koca çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

22 yıllık 1998 yılında Hüseyin B. ile dünya evine giren 39 yaşındaki Hatice B. iddiasına göre evliliğinin ilk yıllarından bu yana şiddet görmeye başladı. Hatice B., Kurban bayramı öncesinde kendisini ve üniversite öğrencisi kızını öldüresiye döven kocası hakkında polis ve jandarmaya başvurarak kocasından şikayetçi oldu. 28 Temmuz 2020 tarihinde gece saatlerinde yeniden kocası tarafından şiddete uğrayan Hatice B, hastanedeki tedavisinin ardından koruma altına alındı.

Şiddet yanlısı koca Hüseyin B. hakkında çıkartılan yakalama karanın ardından gözaltına alındı. Dörtyol Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edilen koca Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak ceza evine gönderildi.

(İHA)

Hatice Çarpar, Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.08.2020 10:52

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Hatay'da 22 yıllık eşine şiddet uygulayan koca tutuklandı - Son Dakika
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