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Hatay'da 228 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika

Hatay'da 228 kaçak göçmen yakalandı

24.11.2021 15:42
Hatay'da 228 kaçak göçmen yakalandı

Hatay'da yasa dışı yollarla yurda giren 228 yabancı uyruklu şahıs saklandıkları evlerde yakalandı.

Hatay'da yasa dışı yollarla yurda giren 228 yabancı uyruklu şahıs saklandıkları evlerde yakalandı.

Hatay Valiliğinden yapılan açıklamada, Hatay İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışma sonucunda Antakya'nın Bohşin ve Apaydın mahallelerinde ülkeye yasadışı giriş yapan düzensiz göçmenlerin saklandığı bilgisi alındı.

Antakya İlçe Jandarma dedektifleri JASAT ve Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda, Bohşin Mahallesi'nde ikamet eden organizatör C.B.Y. ile Apaydın Mahallesi'nde ikamet eden organizatörler S.Y., A.S. ve A.Ç. isimli şahısların evlerinde yapılan arama sonucunda Suriye uyruklu 228 şahıs ile 4 organizatör gözaltına alındı.

Yabancı uyruklu şahıslar sınır dışı edilmek üzere Hatay İl Göç İdaresi ekiplerine teslim edildi.

Gözaltına alınan organizatörler ise adliyeye sevk edilecek. - HATAY

Hatay'da 228 kaçak göçmen yakalandı

Jandarma, Antakya, Göçmen, Hatay, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hatay'da 228 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika


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