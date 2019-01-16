Son Dakika Haberleri: Hatay'da 23 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Hatay'da 23 Düzensiz Göçmen Yakalandı

2 saat önce

Hatay'ın Altınözü ilçesinde yasa dışı yollardan Suriye'den Türkiye'ye geçtikleri tespit edilen 23 düzensiz göçmen yakalandı.

Hatay'da 23 Düzensiz Göçmen Yakalandı, System.String[]
Hatay'ın Altınözü ilçesinde yasa dışı yollardan Suriye'den Türkiye'ye geçtikleri tespit edilen 23 düzensiz göçmen yakalandı.


Suriye sınırında görev yapan hudut birlikleri, Altınözü kırsalında bir grup tespit etti.


Suriyeli olduğu ve sınırı yasa dışı yollardan geçtiği belirlenen 23 düzensiz göçmen, işlemleri yapılmak üzere jandarmaya götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 11:09 Kaynak: AA

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