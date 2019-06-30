Hatay'da 23 kaçak göçmen yakalandı
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Hatay'da 23 kaçak göçmen yakalandıHATAY - Hatay'da Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçtiği tespit edilen 23 kaçak göçmen yakalandı.
Hatay
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 02:42 Kaynak: İHA
'da 23 kaçak göçmen yakalandı
HATAY - Hatay'da Suriye
'den Türkiye
'ye yasa dışı yollardan geçtiği tespit edilen 23 kaçak göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Kırıkhan
İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, Kurtlusoğuksu
Mahallesi'ndeki kontrol noktasında durdurdukları 07 MA 5592, 33 MA 4854 ve 01 MA 3799 plakalı hafif ticari araçlardaki şahıslara kimlik kontrolü yaptı.
Kontrolde araçtaki 23 kişinin Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan girdikleri belirlendi.
Kaçak göçmenler, sağlık kontrolünden geçirilmelerinin ardından Hatay İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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