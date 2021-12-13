Hatay'da 23 kripto para üretim cihazı ele geçirildi - Son Dakika

Yaklaşık 1 milyon lira değerinde oldukları belirtilen cihazlara el konuldu, araçtaki A.A. ve K.A. gözaltına alındı.

Erzin ilçesinde durdurulan otomobilde 23 kripto para üretim cihazı, 24 güç kaynağı ile "hash board" olarak bilinen veri güvenliğini sağlamaya yarayan 3 cihaz ele geçirdi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kripto para üretiminde kullanılan cihazların otomobille Reyhanlı ilçesinden Adana 'ya götürüleceği bilgisine ulaştı.

Hatay 'da 23 kripto para üretim cihazı ele geçirildi, iki kişi gözaltına alındı.

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