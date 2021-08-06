23 yaşındaki engelli gencin askerlik hayali gerçek oldu - Son Dakika

Hatay'ın Defne ilçesinde yaşayan ve asker olma hayali kuran 23 yaşındaki zihinsel ve görme engelli Hamit Kaya'ya bir günlük temsili askerlik yaptırıldı.

Hüseyinli Mahallesi'nde yaşayan Kaya'nın ailesi, çocuklarının asker olma hayalini Hatay Valiliğine iletti.

Bunun üzerine Valiliğin girişimleriyle Defne İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, yüzde 70 zihinsel, yüzde 53 görme engelli olan Kaya için temsili tören hazırlandı.

Gencin evine giden jandarma ekipleri, Kaya'ya burada askeri üniforma giydirdi.

Daha sonra İlçe Jandarma Komutanlığı bahçesinde düzenlenen temsili törende, Kaya'ya tekmil verdirilip nöbet tutturuldu.

Askeri araçla devriye de atan Kaya'ya, Defne İlçe Jandarma Komutanı Harun Baykal temsili terhis belgesi verdi.

Ailesinin zaman zaman duygulandığı program sonunda Kaya, jandarma ekipleri ve ailesiyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Anne Nuray Kaya, AA muhabirine, böyle bir güne şahit olduğu için çok gururlandığını belirterek engelli oğlunun en büyük hayalini gerçekleştiren Hatay Valiliğine ve Defne İlçe Jandarma Komutanlığı yetkililerine teşekkür etti.