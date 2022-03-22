Hatay'da 230 kilogram kaçak tütün ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Hatay'da 230 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

22.03.2022 15:05
Hatay'da 230 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

Hatay'ın Hassa ilçesinde bir araçta piyasa değeri yaklaşık 31 bin lira olan 230 kilogram tütün ele geçirildi.

Hatay'ın Hassa ilçesinde bir araçta piyasa değeri yaklaşık 31 bin lira olan 230 kilogram tütün ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre,İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, JASAT ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Hassa ilçesi Yeni mahallede ikamet eden A.Y'ye ait araçta kaça tütün olduğu bilgisine ulaştı.Bunum üzerine araç incelemeye alındı.Araçta piyasa değeri yaklaşık 31 bin lira olan 230 kilogram tütün ele geçirdi.

Olayla ilgili A.Y'yeb5 bin 754 lira İdari para cezası uygulandı. - HATAY

YORUMLAR
500
Hatay'da sahte banknotla yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı Hatay'da sahte banknotla yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı

Hisarcık, Hassa, Hatay, Tütün, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hatay'da 230 kilogram kaçak tütün ele geçirildi - Son Dakika


Son Dakika
15:04 Son dakika: Bakanlık açıkladı! Tarım ve Orman Bakanlığı'na 5 bin 64 personel alınacak!
15:01 Rus askeri para karşılığında tankını Ukrayna'ya teslim etti!
14:55 Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'Boğaziçi' açıklaması: Eski yerlerinize tıpış tıpış gideceksiniz
14:53 Baykar Teknoloji: Kripto para gibi bir girişimimiz bulunmuyor
14:49 Bingöl'de Özel Harekat Şube Müdürlüğü'ne mühimmat sevkiyatı yapıldığı sırada patlama yaşandı! 2 polis ağır yaralı
14:49 Cicişler'den Esra Ersoy, "Çocuğa cinsel istismar" suçundan gözaltında!
14:41 Gülşen'e taş çıkartan Nevra Serezli'yi böyle görmemiştiniz! Zamanında arkası olmayan elbise giymiş
14:06 Abramovich ters köşe yaptı! Süper Lig'den değil TFF 2. Lig'den bir takıma talip oldu
14:05 Uçan taksilerin görücüye çıkacağı tarih belirlendi!
14:03 Tırın çarptığı çekici sürücüsü yaşamını yitirdi, olay yerine gelen yakınları gözyaşlarına boğuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2022 15:12:40. #1.12#
SON DAKİKA: Hatay'da 230 kilogram kaçak tütün ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement