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Hatay'da 24 kasım öğretmenler günü kutlandı

7 saat önce

Hatay'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandıHatay'da 24 Kasım Öğretmenler Günü, çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Hatay'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

Hatay'da 24 Kasım Öğretmenler Günü, çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Sabah saatlerinde Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan programa Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Adnan Özkaya, Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Kemal Karahan ile çok sayıda öğretmen ve öğrenci katıldı. Etkinler, Hatay Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programla devam etti. İl Milli Eğitim Müdürü Kemal Karahan, her öğretmenin görevini layığı ile yerine getirdiğini belirtti. Programda konuşan Hatay Valisi Rahmi Doğan ise öğretmenlerin sadece Öğretmenler Günü'nde değil her zaman hatırlanması gerektiğine dikkat çekerek, Öğretmenler Günü'nü kutladı. Konuşmaların ardından program, göreve yeni başlayan öğretmenlerin yemin töreniyle sona erdi.

Hatay'da 24 kasım öğretmenler günü kutlandı

Sabah, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 02:29 Kaynak: DHA
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