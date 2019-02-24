Son Dakika Haberleri: Hatay'da 25 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Hatay'da 25 Düzensiz Göçmen Yakalandı

46 dakika önce

Hatay'ın Altınözü ilçesinde yasa dışı yollardan Türkiye'ye geçtikleri tespit edilen Suriye uyruklu 25 düzensiz göçmen yakalandı.

Hatay'da 25 Düzensiz Göçmen Yakalandı, System.String[]
Hatay'ın Altınözü ilçesinde yasa dışı yollardan Türkiye'ye geçtikleri tespit edilen Suriye uyruklu 25 düzensiz göçmen yakalandı.


Suriye sınırında görev yapan hudut birlikleri, Altınözü kırsalında şüpheli bir grubu durdurdu.


Suriye uyruklu olduğu ve sınırı yasa dışı yollardan geçtiği belirlenen 25 düzensiz göçmen, gerekli işlemler için jandarmaya götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 02:31 Kaynak: AA

Türkiye, Altınözü, Suriye, Hatay, Güncel
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