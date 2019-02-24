Hatay'da 25 Düzensiz Göçmen Yakalandı
46 dakika önce
Hatay'ın Altınözü ilçesinde yasa dışı yollardan Türkiye'ye geçtikleri tespit edilen Suriye uyruklu 25 düzensiz göçmen yakalandı.
Hatay
'ın Altınözü
ilçesinde yasa dışı yollardan Türkiye
'ye geçtikleri tespit edilen Suriye
uyruklu 25 düzensiz göçmen yakalandı.
Suriye sınırında görev yapan hudut birlikleri, Altınözü kırsalında şüpheli bir grubu durdurdu.
Suriye uyruklu olduğu ve sınırı yasa dışı yollardan geçtiği belirlenen 25 düzensiz göçmen, gerekli işlemler için jandarmaya götürüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 02:31 Kaynak: AA
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