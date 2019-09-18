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Hatay'da 25 farklı noktada orman yangını...Alevler Hatay semalarını aydınlattı

33 dakika önce

Hatay'da 25 farklı noktada orman yangını...Alevler Hatay semalarını aydınlattıHATAY - Hatay'da Amanos Dağları radar mevkisine yakın 25 farklı noktada orman yangını çıktı.

Hatay'da 25 farklı noktada orman yangını...Alevler Hatay semalarını aydınlattı

HATAY - Hatay'da Amanos Dağları radar mevkisine yakın 25 farklı noktada orman yangını çıktı.

Yangınlar, Kisecik, Ballıöz ve Toygarlı köylerinin bulunduğu noktalarda meydana geldi. Neden kaynaklandığı bilinmeyen yangınlarda 25 farklı noktada alevler yükseldi. Yangını 40 arazöz, 20 su tankı, 10 iş makinesi, 250 itfaiye personeli ve çok sayıda gönüllü vatandaş söndürmeye çalıştı.

22 farklı noktadaki alevler söndürülürken, 3 farklı noktada devam eden yangına müdahale sürüyor.

Hatay'da 25 farklı noktada orman yangını...Alevler Hatay semalarını aydınlattı

Amanos Dağları, Hatay, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 03:05 Kaynak: İHA
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