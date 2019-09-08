Hatay'da 25 hektar orman ve zeytinlik alan zarar gördü
1 saat önce
Hatay'ın Hassa ilçesinde çıkan yangında 25 hektar orman ve zeytinlik alan zarar gördü.
Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 06:20 Kaynak: İHA
Hatay'ın Hassa ilçesinde çıkan yangında 25 hektar orman ve zeytinlik alan zarar gördü.
Edinilen bilgiye göre, Akbez Mahallesi'nde bulunan ormanlık arazideki zeytinlik alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangına 5 itfaiye. 14 arazöz, 2 iş makinesi ve 2 helikopter ile müdahale edildi. Kontrol altına alınan yangını soğutma çalışmaları sürüyor.
Yangında 25 hektar orman ve zeytinlik alan zarar gördü. - HATAY
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