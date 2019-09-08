Son Dakika Haberleri: Hatay'da 25 hektar orman ve zeytinlik alan zarar gördü
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Hatay'da 25 hektar orman ve zeytinlik alan zarar gördü

1 saat önce

Hatay'ın Hassa ilçesinde çıkan yangında 25 hektar orman ve zeytinlik alan zarar gördü.

Hatay'da 25 hektar orman ve zeytinlik alan zarar gördü, System.String[]

Hatay'ın Hassa ilçesinde çıkan yangında 25 hektar orman ve zeytinlik alan zarar gördü.


Edinilen bilgiye göre, Akbez Mahallesi'nde bulunan ormanlık arazideki zeytinlik alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangına 5 itfaiye. 14 arazöz, 2 iş makinesi ve 2 helikopter ile müdahale edildi. Kontrol altına alınan yangını soğutma çalışmaları sürüyor.


Yangında 25 hektar orman ve zeytinlik alan zarar gördü. - HATAY

Akbez, Hassa, Hatay, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 06:20 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Zonguldak'ta yangın: 1 ölü
Girdikleri evden 10 bin TL'lik vurgun yapan hamile hırsızlar yakalandı Batman'da trafik kazası: 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı Sayıştay'dan bomba iddia: İSKİ'de bir kilometre yol yapan araca 42 bin lira yakıt gideri gösterildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.9.2019 19:52:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hatay'da 25 hektar orman ve zeytinlik alan zarar gördü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]