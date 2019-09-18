Son Dakika Haberleri: Hatay'da 25 noktada çıkan yangında soğutma çalışmaları sürüyor
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Hatay'da 25 noktada çıkan yangında soğutma çalışmaları sürüyor

1 saat önce

Hatay'da Amanos Dağları radar bölgesine yakın alanlardaki 25 farklı noktada çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Hatay'da 25 noktada çıkan yangında soğutma çalışmaları sürüyor, System.String[]

Hatay'da Amanos Dağları radar bölgesine yakın alanlardaki 25 farklı noktada çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Bölgede soğutma faaliyetleri sürüyor.


Antakya ilçesi Amanos Dağı eteklerinde bulunan Ballıöz, Kisecik ve Toygarlı mahalleleri mevkilerinde dün akşam saatlerinde 25 farklı noktada orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye, Antakya ve çevre ilçelerin yanı sıra çevre illerden de gelen toplamda 40'ın üzerinde arazöz, 20 su tankı, 10 iş makinesi ve 250 personel ekip sevk edildi. Yangın, sabah saatlerinde havadan ve karadan müdahaleyle tamamen kontrol altına alındı. Henüz resmi bir hektar bilgisi bulunmayan alanda soğutma çalışmaları sürüyor.


7-8 kilometrelik alanda 25 farklı yangın


Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Muzaffer Ketmen, 25 farklı yangının 7-8 kilometrelik mesafe arasında çıktığını söyledi. Ketmen, tahmini olarak 10 hektarlık alanın zarar gördüğünü belirtirken, bölgede yer ekiplerinin yanı sıra 4 helikopter ile soğutma çalışmalarına geçildiğini bildirdi. - HATAY

Amanos Dağları, Amanos Dağı, Antakya, Hatay, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 10:09 Kaynak: İHA
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