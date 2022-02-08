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Hatay'da 258 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi - Son Dakika

Hatay'da 258 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi

08.02.2022 11:32
Hatay'da 258 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi

Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da 258 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da 258 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

Hatay İl Jandarma Komutanlığı kaçak tütün ürünleri satışının önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi. Antakya İlçe Jandarma Komutanlığı dedektifleri Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) Narlıca Mahallesinde bir evde kaçak nargile tütünü bulunduğu bilgisini aldı.

Antakya İlçe Jandarma ekipleri, evde yaptığı aramada 258 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirdi.

Şüpheli M.A.B. hakkında adli işlem başlatıldı. - HATAY

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Jandarma, Antakya, Tütün, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hatay'da 258 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hatay'da 258 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi - Son Dakika
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