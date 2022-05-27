Hatay'da 260 litre kaçak içki ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Hatay'da 260 litre kaçak içki ele geçirildi

27.05.2022 13:45
Hatay'da 260 litre kaçak içki ele geçirildi

Hatay'ın merkez Defne ilçesinde 260 litre kaçak içki ele geçirildi.

Hatay'ın merkez Defne ilçesinde 260 litre kaçak içki ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Hatay İl Jandarma Komutanlığı Defne İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından uygun olmayan koşullarda yasadışı olarak üretilen kaçak içki ile mücadele çerçevesinde, Bahçeköy Mahallesinde bulunan O.G. isimli şahsın evinde sahte içki imalatı yaparak satışa sunduğu bilgisi alınması üzerine ikamette arama yapıldı. O.G'ye ait ev ve eklentisinde yapılan aramada bidon ve şişe içerisinde 215 litre şarap ile pet şişe içerisinde 45 litre rakı olmak üzere toplam 260 litre kaçak içki ele geçirildi.

O.G. hakkında adli işlem yapıldı. - HATAY

YORUMLAR
500
Giresun'da 18 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı Giresun'da 18 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı Yığılca'da yük ve hafriyat taşımacılığı yapan şoförlere eğitim Yığılca'da yük ve hafriyat taşımacılığı yapan şoförlere eğitim
Kaynak: İHA

İl Jandarma Komutanlığı, Kaçak İçki, Hisarcık, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hatay'da 260 litre kaçak içki ele geçirildi - Son Dakika


Son Dakika
17:37 Kayıp olarak aranan 15 yaşındaki İsmail'in cesedini, topu çalılığa kaçan bir çocuk buldu!
17:22 Eski sevgili cinayetinde öldürülen öğrencinin ağabeyi açıklama yaptı: Hiç alakası olmayan bir şekilde bir cani yüzünden kardeşim gitti
17:13 Kuzey Kore'de Kovid-19 aşıları "Kim Jong Un'un ölümsüz aşk iksiri" diye tanıtıldı
16:59 Arkeologlar bile şaşırıp kaldı! 1800 yıllık taşın üzerine cinsel organ resmetmişler
16:52 "BELKO ihalede 40 milyon TL'lik kamu zararı yaşattı" diyen Melih Gökçek "ticari itibarı zedelediği" gerekçesiyle tazminat ödeyecek
16:40 Kılıçdaroğlu'nun "Kaçacaklar" sözleri üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan Menderes hakkında çıkan haberleri hatırlattı
16:23 Çöp kovasına sıkışan çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı
15:58 "Z kuşağı oy kullanmamalı" diyen Hakan Ural'dan kendisini eleştirenlere tepki: Komik, aciz ve çapsızsınız!
15:45 Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tazminat davası: Her bir konuşması için 500 bin liralık dava açıldı
15:42 Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun "yurt dışına kaçacaklar" iddiasına 15 Temmuz üzerinden tepki: Millet can derdindeyken kuyruğunu kıstırıp kaçtın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2022 17:57:27. #1.13#
SON DAKİKA: Hatay'da 260 litre kaçak içki ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement