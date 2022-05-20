Hatay'da 270 bin adet kaçak makaron ele geçirildi - Son Dakika
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Hatay'da 270 bin adet kaçak makaron ele geçirildi

20.05.2022 12:39
Hatay'da 270 bin adet kaçak makaron ele geçirildi

Hatay'ın Belen ilçesinde bir araçta 270 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.

Hatay'ın Belen ilçesinde bir araçta 270 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik yapılan çalışmada Belen ilçesinde otoyol üzerinde durdurulan bir kamyonette arama yapıldı. Yapılan aramada 270 bin adet kaçak makaron ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan araç sürücüsü H.İ.K. hakkında adli işlem yapıldı. - HATAY

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Belen'de 270 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirildi Belen'de 270 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirildi ŞANLIURFA'DAKİ ARAÇ MUAYENESİNDE 'RÜŞVET' OPERASYONUNDA 4 TUTUKLAMA ŞANLIURFA'DAKİ ARAÇ MUAYENESİNDE 'RÜŞVET' OPERASYONUNDA 4 TUTUKLAMA
Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Tragger, Belen, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hatay'da 270 bin adet kaçak makaron ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hatay'da 270 bin adet kaçak makaron ele geçirildi - Son Dakika
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