Hatay'da 272 litre kaçak içki ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hatay'da 272 litre kaçak içki ele geçirildi - Son Dakika

Hatay'da 272 litre kaçak içki ele geçirildi

6 saat önce

Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen operasyonda 272 litre kaçak içki ele geçirildi, 5 kişiye yasal işlem uygulandı.

Hatay'da 272 litre kaçak içki ele geçirildi, System.String[]

Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen operasyonda 272 litre kaçak içki ele geçirildi, 5 kişiye yasal işlem uygulandı.

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Amirliği ekipleri, yılbaşı öncesi kaçak içki satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Kent merkezindeki bazı iş yeri ve adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 272 litre kaçak içki ile 38 şişe çeşitli markalarda gümrük kaçağı içki ele geçirdi.

Olayla ilgili 5 kişiye para cezası kesildi.

Öte yandan operasyon sırasında çeşitli suçlardan aranan 4 kişi de gözaltına alındı.

Şüpheliler emniyete götürüldü.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 11:42 Kaynak: AA
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