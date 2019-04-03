Son Dakika Haberleri: Hatay'da 28 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Hatay'da 28 Düzensiz Göçmen Yakalandı

54 dakika önce

Hatay'ın Altınözü ilçesinde yasa dışı yollarla Suriye'den Türkiye'ye geçtiği tespit edilen 28 düzensiz göçmen yakalandı.

Hatay'da 28 Düzensiz Göçmen Yakalandı, System.String[]
Hatay'ın Altınözü ilçesinde yasa dışı yollarla Suriye'den Türkiye'ye geçtiği tespit edilen 28 düzensiz göçmen yakalandı.

Suriye sınırında görev yapan hudut birlikleri, Altınözü kırsalında şüpheli bir grubu durdurdu.

Sınırı yasa dışı yollardan geçtikleri belirlenen Suriye uyruklu 28 düzensiz göçmen, işlemler için jandarmaya teslim edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 01:38 Kaynak: AA

Türkiye, Altınözü, Suriye, Hatay, Güncel
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