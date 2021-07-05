Hatay'da 28 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika

Göçmen kaçakçılığı suçundan haklarında yasal işlem yapılan kaçaklar Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - HATAY

Yabancı uyruklu 28 şahsın yapılan incelemesinde yurda kaçak yollardan girdikleri tespit edildi.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü polis uygulama noktasında durdurulan 3 araçtan, üzerlerinde kimlik bulunmadıkları tespit edilen 28 kişi çıktı.

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