Hatay'da 288 kilo kaçak tütün ele geçirildi - Son Dakika

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 288 kilo kaçak tütün ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılık suçlarına yönelik çalışmada, saat 05.00 sıralarında Alpaslan Türkeş Bulvarı üzerinde durumundan şüphelenerek durdurulan hafif ticari araçta yapılan aramada balyalar halinde 288 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.
Olayla ilgili olarak araç sürücüsü M.Ö. gözaltına alındı. - HATAY
Kaynak: İHA
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