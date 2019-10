HATAY'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başladı

Kutlamalar, Hatay Valiliği, Garnizon Komutanlığı ve Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreniyle başladı. Hatay Valisi Doğan, törende yaptığı konuşmada, Aziz Atatürk, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 96'ncı yıl dönümünde saygıyla ve minnetle huzurunuzdayız. Bizlere emanetiniz olan Türkiye Cumhuriyeti, her satırı kahramanlıklarla her safhası fedakarlıklarla dolu çetin bir mücadelenin eseridir. Kurtuluş Savaşı'nı zaferle taçlandıran Cumhuriyetimize hayat veren ruh, 96 yıl önce olduğu gibi bugün de dimdik ayaktadır. Bizler, Türkiye Cumhuriyeti'ni, her ne pahasına olursa olsun korumak azim ve kararlılığında olduğumuzu bu anlamlı gün vesilesiyle bir kere daha belirtmeyi görev biliyoruz. Cumhuriyetimizin 96. kuruluş yıl dönümünü kutlarken, başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm gazilerimizin hatıralarını saygıyla yad ediyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Ruhunuz şad olsun dedi.

Vali Doğan'ın Anıt Şeref Defteri'ni imzalamasının ardından program, Antakya Şehitliği ziyareti ile devam etti. Burada kent protokolü, şehit aileleri ile bir araya gelerek şehit mezarlarına karanfil bıraktı. Program, şehitler adına okunan Kuran-ı Kerim tilaveti ile son buldu.