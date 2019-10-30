Son Dakika Haberleri: Hatay'da 29 kaçak göçmen yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Hatay'da 29 kaçak göçmen yakalandı

Hatay'da 29 kaçak göçmen yakalandı

23 dakika önce

Hatay'da 29 kaçak göçmen yakalandıHATAY - Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde sınırı yasa dışı yollarla geçen 29 kaçak göçmen yakalandı.

Hatay'da 29 kaçak göçmen yakalandı

HATAY - Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde sınırı yasa dışı yollarla geçen 29 kaçak göçmen yakalandı.

Kırıkhan ilçesi Alan Yaylası mevkisinde yol uygulaması yapan ilçe jandarma ekipleri, şüphe üzerine 01 MT 165 plakalı minibüsü durdurdu. Yapılan kimlik kontrolünde araçta bulunan yabancı uyruklu 29 kaçak göçmenin, Türkiye'ye yasa dışı yollarla girdiği tespit edildi.

Kaçak göçmenler, Hatay İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Aracın yabancı uyruklu sürücüsü A.C. gözaltına alındı.

Hatay'da 29 kaçak göçmen yakalandı

Kırıkhan, Hatay, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 01:30 Kaynak: İHA
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