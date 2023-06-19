Hatay'da 3.0 Şiddetinde Deprem Meydana Geldi - Son Dakika
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Hatay'da 3.0 Şiddetinde Deprem Meydana Geldi

Hatay'da 3.0 Şiddetinde Deprem Meydana Geldi

19.06.2023 15:44

Hatay Pazarcık ilçesinde meydana gelen 3.0 şiddetindeki deprem çevre illerde hissedildi. Kandilli Rasathanesi tarafından açıklanan bilgilere göre depremin derinliği 4.7 km olarak ölçüldü. Hatay depremi mi oldu ve Hatay kaç şiddetinde deprem oldu soruları gündeme geldi. Detaylar haberimizde yer alıyor.

Hatay Pazarcık ilçesinde meydana gelen deprem çevre illerde hissedildi. Hatay depremi mi oldu ve Hatay depremi mi oldu soruları gündeme geliyor. Hatay depremi mi oldu ve Hatay kaç şiddetinde deprem oldu merak ediliyor. Hatay depremi mi oldu? Hatay kaç şiddetinde deprem oldu? Son Dakika 19 Haziran güncel depremler listesi! Detaylar haberimizdedir…

HATAY'DA DEPREM Mİ OLDU?

Hatay merkezli meydana gelen deprem Kandilli Rasathanesi'ne göre 3.0 şiddetinde meydana geldi.

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Son Dakika Güncel Hatay'da 3.0 Şiddetinde Deprem Meydana Geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hatay'da 3.0 Şiddetinde Deprem Meydana Geldi - Son Dakika
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