Hatay'da 3.0 Şiddetinde Deprem Meydana Geldi

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HATAY'DA DEPREM Mİ OLDU?

Hatay merkezli meydana gelen deprem Kandilli Rasathanesi'ne göre 3.0 şiddetinde meydana geldi.