Son Dakika Haberleri: Hatay'da 3.7 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Hatay'da 3.7 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

1 saat önce

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Hatay'da 3.7 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi, System.String[]
Hatay'ın İskenderun ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Bogaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre, saat 00.02'de merkez üssü İskenderun ilçesi olan 3.7 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Yerin 4.7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Antakya merkez ve çevre ilçelerden de hissedildi. Depremde herhangi can ve mal kaybının olmadığı bildirildi. - HATAY
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 01:00 Kaynak: İHA
Deprem Araştırma Enstitüsü, İskenderun, Hatay, Güncel
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