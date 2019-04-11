Hatay'da 3.7 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
1 saat önce
Hatay'ın İskenderun ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Hatay
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 01:00 Kaynak: İHA
'ın İskenderun
ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Bogaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi
ve Deprem Araştırma Enstitüsü
'nden alınan bilgiye göre, saat 00.02'de merkez üssü İskenderun ilçesi olan 3.7 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Yerin 4.7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Antakya
merkez ve çevre ilçelerden de hissedildi. Depremde herhangi can ve mal kaybının olmadığı bildirildi. - HATAY
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