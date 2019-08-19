Son Dakika Haberleri: Hatay'da 3 aracın karıştığı kazada 6 kişi yaralandı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Hatay'da 3 aracın karıştığı kazada 6 kişi yaralandı

47 dakika önce

Hatay'da 3 otomobilin karıştığı kazada 6 kişi ağır yaralandı.

Hatay'da 3 aracın karıştığı kazada 6 kişi yaralandı, System.String[]
Hatay'da 3 otomobilin karıştığı kazada 6 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Antakya- Altınözü Karayolu Kuruyer mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 31 MA 6333, 34 CDJ 068 ve 34 RY 5795 plakalı 3 otomobilin karıştığı kazada araçlarda bulunan 6 kişi ağır yaralandı. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulansla birlikte itfaiye ekibi, jandarma ve trafik polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sıkıştıkları yerden itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkarılarak Hatay Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 31 MA 6333 plakalı otomobilde bulunan yabancı uyruklu şahısların durumlarının kritik olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - HATAY
Altınözü, Antakya, Hatay, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 08:21 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


(Özel) Kadıköy'de lüks cipin motosikletliye çarpıp kaldırıma çıktığı anlar kamerada
Motosikletiyle kalabalığın arasına dalan sürücü, iki turistin yaralanmasına sebep oldu Emniyet Genel Müdürlüğünden çarşı ve mahalle bekçileri için kamu spotu Alman turist 'Beni çöpe atın' yazılı notla ölü bulundu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.8.2019 21:09:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hatay'da 3 aracın karıştığı kazada 6 kişi yaralandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]