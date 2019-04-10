Son Dakika Haberleri: Hatay'da 3 Bin Litre Kaçak Mazot Ele Geçirildi

Hatay'da 3 Bin Litre Kaçak Mazot Ele Geçirildi

30 dakika önce

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 3 bin litre kaçak mazot ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

Hatay'da 3 Bin Litre Kaçak Mazot Ele Geçirildi, System.String[]
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 3 bin litre kaçak mazot ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

Dörtyol Emniyet Müdürlüğü ekipleri, T.Ö. kontrolündeki 80 AAF 868 plakalı minibüsü şüphe üzerine ilçe merkezinde durdurdu.

Araçtaki aramada 3 varil içerisinde 3 bin litre kaçak mazot ele geçirildi.

Sürücü gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 11:48 Kaynak: AA
Emniyet Müdürlüğü, Dörtyol, Hatay, Güncel
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