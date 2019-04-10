Hatay'da 3 Bin Litre Kaçak Mazot Ele Geçirildi

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 3 bin litre kaçak mazot ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 3 bin litre kaçak mazot ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.



Dörtyol Emniyet Müdürlüğü ekipleri, T.Ö. kontrolündeki 80 AAF 868 plakalı minibüsü şüphe üzerine ilçe merkezinde durdurdu.



Araçtaki aramada 3 varil içerisinde 3 bin litre kaçak mazot ele geçirildi.



Sürücü gözaltına alındı.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

İstanbul Havalimanı'nın Otoparkı 15 Nisan'a Kadar Ücretsiz Olacak

Liseli Genç Kızın, Camdan Atladığı Anlar Güvenlik Kamerasında

Oyuncu Tolga Çevik'ten İstanbul Oylarının Yeniden Sayılmasına İlginç Yorum

Ölen Babasından Kalan Miras, Talihsiz Vatandaşı İsyan Ettirdi