Hatay'da 3 Bin Litre Kaçak Mazot Ele Geçirildi
30 dakika önce
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 3 bin litre kaçak mazot ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 3 bin litre kaçak mazot ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 11:48 Kaynak: AA
Dörtyol Emniyet Müdürlüğü ekipleri, T.Ö. kontrolündeki 80 AAF 868 plakalı minibüsü şüphe üzerine ilçe merkezinde durdurdu.
Araçtaki aramada 3 varil içerisinde 3 bin litre kaçak mazot ele geçirildi.
Sürücü gözaltına alındı.
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